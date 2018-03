Fca, Regione Campania in campo per favorire investimenti ... -2

Napoli, 8 mar. - La presentazione di un progetto sostitutivo della Panda, destinata ad altre realtà europee del gruppo, e il progressivo cambiamento delle produzioni di motori diesel, che dal 2022 dovranno essere definitivamente sostituiti da altri prodotti per la trazione degli autoveicoli nello stabilimento di Avellino, sono "una condizione indispensabile per raggiungere questi obiettivi e anche per fornire nuova linfa a un indotto che costituisce una delle eccellenze produttive della Campania in tutte le sue componenti e che non deve perdere colpi".

La Regione Campania "ha già sostenuto fortemente il rilancio del centro di ricerche Elasis di Pomigliano, sottoscrivendo con il ministero per lo sviluppo un accordo di programma che destina circa 4 milioni al cofinanziamento del Piano di ricerca e sviluppo dei nuovi progetti denominati 'Evoluzione Motori 2020', 'Veicolo Connesso Geo‐Localizzato e Cybersicuro' e 'Dinamo', per un investimento complessivo di oltre 40 milioni.