Fca, Regione Campania in campo per favorire gli investimenti

Napoli, 8 mar. - La Regione Campania ha sempre considerato la filiera dell'automotive come "un asse strategico per lo sviluppo produttivo e per l'occupazione in Campania". Il comparto è inserito, a pieno titolo, nei settori di eccellenza dell'economia regionale, ovvero quelli delle 4 A (Automotive, Aerospazio, Agroalimentare e Abbigliamento).

"In questo ambito - spiega una nota della Regione - si sta svolgendo una funzione fondamentale nell'utilizzo di tutti gli strumenti di politica industriale messi a disposizione dalla Regione per lo sviluppo delle imprese e dell'occupazione industriale (contratti di sviluppo, interventi per le aree di crisi, credito d'imposta per gli investimenti, decontribuzione per le nuove assunzioni, i principali). La presenza e il consolidamento degli stabilimenti Fca in Campania rappresenta perciò un aspetto di fondamentale importanza per l'ulteriore crescita del nostro tessuto produttivo".

A giugno ci sarà la presentazione del nuovo piano industriale, che chiarirà definitivamente il destino e le opportunità di sviluppo degli stabilimenti campani del gruppo. È in ogni caso "fondamentale avviare fin da questa fase il percorso che confluirà nel nuovo piano industriale, allo scopo di delineare il cammino necessario per corroborare la missione produttiva degli impianti di Pomigliano, Nola e Pratola Serra, assicurando la definitiva fuoriuscita dalla passata situazione di crisi e l'avvio di una fase di rilancio degli investimenti e di stabilizzazione e consolidamento dell'occupazione. Su questo versante risulta di grande importanza la definizione delle attività di sviluppo delle nuove produzioni automobilistiche, come quelle volte alla piena saturazione occupazionale negli stabilimenti Fca".

