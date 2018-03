Afghanistan, inviato Onu: talebani accettino proposta di dialogo

New York, 8 mar. - L'inviato Onu per l'Afghanistan ha invitato i talebani a prendere in considerazione l'offerta di colloqui di pace diretti avanzata nei giorni scorsi dal governo di Kabul. Analogo invito è stato fatto due giorni fa anche dagli Stati Uniti.

"L'offerta di negoziati è sul tavolo - ha detto Tadamichi Yamamoto durante la riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu per il rinnovo annuale della missione delle Nazioni Unite nel paese - spetta ora ai talebani farsi avanti con una loro offerta e avviare colloqui diretti con il governo per mettere fine alle sofferenza del popolo afgano".

Durante la conferenza internazionale di Kabul della scorsa settimana, il presidente afgano Ashraf Ghani ha illustrato un piano per avviare colloqui con i talebani, che prevede anche un loro possibile riconoscimento come partito politico. In cambio, Ghani ha precisato che i militanti dovrebbero riconoscere ufficialmente il governo e la costituzione afgani, un perenne punto critico nei tentativi fatti in passato di avviare un negoziato.