Ermini (Pd): file per reddito di cittadinanza? M5S dia risposte

Roma, 8 mar. - "I cittadini meridionali che si stanno mettendo in fila per chiedere agli uffici il reddito di cittadinanza hanno ragione. Il messaggio di Di Maio in campagna elettorale era semplice e chiaro. Che aspettano ancora i Cinque Stelle? Non avevano detto che sarebbe stato tutto fattibile subito?". LO ha dichiarato David Ermini, parlamentare del Partito Democratico.

"Anziché parlare di Renzi - aggiunge - i media si concentrino sui Cinque Stelle: la gente ha votato, vuole risposte. Di Maio che fa? Oppure le loro promesse sono revocabili come un bonifico qualsiasi?".