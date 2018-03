Mediobanca: César Alierta si dimette dal cda

Milano, 8 mar. - Cèsar Alierta, ex presidente della compagnia spagnola Telefonica, si è dimesso dal cda di Mediobanca. Lo ha reso noto l'istituto di piazzetta Cuccia con un comunicato. "Con lettera pervenuta in data odierna, il dottr César Alierta, consigliere indipendente non esecutivo e membro del Comitato Remunerazioni, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore di Mediobanca in quanto le iniziative filantropiche cui si dedica richiedono un crescente impegno di tempo e di energie", si legge nel comunicato.