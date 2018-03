Roma, 8 mar. - Cèsar Alierta si dimette dal cda di Mediobanca per dedicarsi alle attività filantropiche. Lo comunica la banca, sottolineando che Alierta, consigliere indipendente non esecutivo e membro del comitato remunerazioni, ha presentato le dimissioni "in quanto le iniziative filantropiche cui si dedica richiedono un crescente impegno di tempo e di energie".