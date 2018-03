Ferragamo, utile 2017 -42,2% a 114 mln, cedola a 0,38 euro

Milano, 8 mar. - Il gruppo Salvatore Ferragamo ha chiuso l'esercizio 2017 con un utile netto di 114 milioni di euro, in calo del -42,4% rispetto ai 198 milioni di euro del 2016, inclusivo dell impatto negativo della riforma fiscale negli Stati Uniti per circa 13 milioni di euro. Il dividendo proposto è di 0,38 euro per azione rispetto a 0,46 euro dell'esercizio precedente.

Lo ha reso noto il gruppo del lusso in un comunicato. In discesa anche i ricavi, che si sono attestati a 1,393 miliardi di euro (-3,1% rispetto ai 1.438 milioni di euro dell'esercizio 2016), con ricavi del canale Retail che hanno registratro -0,8% e quelli del canale Wholesale -7,4%. Il risultato operativo lordo (Ebitda) è ammontato a 249 milioni (-23,3%), mentre il risultato operativo è stato di 186 milioni (-28,6%). La posizione finanziaria netta attesta un liquidità netta di 127 milioni di euro, in miglioramento di 135 milioni rispetto agli 8 milioni di indebitamento a fine 2016 grazie alla riduzione del capitale circolante operativo netto,pari a104 milioni, e all'effetto positivo del Patent Box .

Oltre a dare il via libera ai conti, il Cda ha approvato l'accordo relativo alla conclusione del rapporto con l'amministratore delegato Eraldo Poletto e ha conferito i poteri di gestione ad interim al presidente Ferruccio Ferragamo. Cooptato inoltre in consiglio Giacome (James) Ferragamo quale nuovo consigliere. Tra le altre cose, il board ha deliberato anche di convocare l'assemblea straordinaria (il 20 aprile 2018 come quella ordinaria di bilancio) per deliberare sulla proposta di modificare l'articolo 6 dello statuto al fine di introdurre il cosiddetto voto maggiorato.