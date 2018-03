Cementir Holding, utile 2017 sale a 71,5 mln. Dividendo... -2

Roma, 8 mar. - Il Consiglio di amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo di 10 centesimi per azione in linea con l`anno precedente.

"L`esercizio 2017 - ha commentato Francesco Caltagirone Jr., Presidente e Amministratore Delegato - si è chiuso con un margine operativo lordo pari a 222,7 milioni di Euro, superiore ai 197,8 milioni di Euro dell`esercizio precedente, grazie al consolidamento per 12 mesi del gruppo CCB e al miglioramento in Cina, Regno Unito, Norvegia e Svezia, che ha permesso sostanzialmente di compensare i minori risultati conseguiti in Turchia, Egitto e Malesia. Inoltre, le svalutazioni della Lira turca e della Sterlina egiziana hanno determinato un impatto negativo sui risultati del Gruppo".

"Il flusso di cassa generato dall`attività operativa e il controllo del capitale circolante hanno consentito di chiudere l`anno con un indebitamento finanziario netto di 536,6 milioni di Euro, migliore delle previsioni" ha concluso.