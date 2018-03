Cementir Holding, utile 2017 sale a 71,5 mln. Dividendo 10 cent

Roma, 8 mar. - Cementir Holding ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 1.140,0 milioni di euro, in crescita del 10,9% rispetto al 2016 per la variazione del perimetro di consolidamento. A perimetro costante, spiega la società, i ricavi hanno registrato una crescita del 1,7% nonostante l`impatto negativo dei cambi principalmente in Turchia ed Egitto.

Il margine operativo lordo è cresiuto del 12,6% a 222,7 milioni di euro mentre il risultato operativo è passato da 94,7 a 140,6 milioni. L'utile netto di Gruppo è salito dai 67,3 milioni del 2016 a 71,5 milioni di euro.

L`indebitamento finanziario netto a fine 2017 è pari a 536,6 milioni di euro, in diminuzione di 25,8 milioni rispetto ai al 31 dicembre 2016 grazie al flusso di cassa generato dall`attività operativa nonostante investimenti per circa 92,1 milioni, la distribuzione dei dividendi per 15,9 milioni e alcune operazioni straordinarie.

Per l'esercizio 2018 Cementir Holding prevede un margine operativo lordo a 235 milioni di euro ed un indebitamento finanziario netto a 260 milioni di euro.(Segue)