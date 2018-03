Elezioni, Galli: ritorno della politica contro tecnica economica -2

Roma, 8 mar. - A questo punto, secondo Galli, l'ipotesi più logica sarebbe tornare alle urne, rapidamente e con questa legge elettorale. In un contesto in cui sicuramente l'esigenza di governabilità verrebbe sollecitata dalla Ue e dai mercati e il Pd", destinato altrimenti a morire perchè "risponde ad una visione e una logica che non c'è, più quella della globalizzazione vincente e progressiva", potrebbe addirittura proporsi come "partito d'ordine e rassicurante rispetto a M5s e Lega". Una sorta di "rivincita a breve in un clima economico e internazionale di paura", e con la scomparsa della sinistra.

Altro scenario, quello di un governo tra M5s e Pd che sarebbe difficile da gestire: "M5s dovrebbe fare i conti con il 32% dell'elettorato che li ha votati in odio o in violentissima polemica con il Pd. E non so se valga la pena giocarsi la legittimazione ottenuta sul campo per governare a tutti i costi". E poi, "perchè il Pd dovrebbe fare una cosa del genere" dando "una mano a chi gli ha preso voti?".

Difficile anche una intesa tra M5s e Lega che sono "due forme di protesta diverse contro il sistema politico economico" con alcuni punti in comune ma che per ora "non hanno la forza e il personaggi per stare insieme".