Elezioni, Galli: ritorno della politica contro tecnica economica

Roma, 8 mar. - Il risultato della tornata elettorale rappresenta "il ritorno della politica contro la tecnica economica". Per Carlo Galli, politologo prestato alla politica nella legislatura ormai passata e professore di Storia del pensiero politico all'Università di Bologna, quello che è successo è "una rivoluzione politica" che ha fatto riemergere la politica come "richiesta forte rispetto allo status quo". L'elettorato ha sentenziato che "il pilota automatico dell'euro e del quantitative easing non funziona, la politica dei pannicelli caldi di Renzi, gli 80 euro non funzionano".

Il risultato elettorale, secondo Galli, parlamentare eletto nel 2013 nel Pd e passato poi a Mdp, testimonia "la richiesta di qualcosa che al momento non c'è, la richiesta di protezione, che al sud prende una certa forma e al nord un'altra. L'euro ha minacciato, e ora si cercano le risposte alla minaccia".

Di fatto, secondo Galli, "questo sistema economico non è più in grado di garantire una coesione sociale e quindi consenso. Nonostante la crescita del pil che è drogata e distorta, drogata dal quantitative easing e distorta dalla mostruosa diseguaglianza sociale e dalla mancanza di una politica economica a base statale mirata ed una politica di redistribuizone significativa". Senza le quali la gente, al nord come al sud, continuerà a sentirsi insicura.

E' questa la ragione della vittoria dei Cinquestelle nel meridione e della Lega al nord, basata su una mancanza di sicurezza e di protezione, seppure legate a ragioni diverse. "L'Italia spaccata tra due partiti, i 5 stelle e la destra". M5s ha vinto come "espressione di protesta antiausterià e antidiseguaglianze. Hanno vinto grazie alla promessa del reddito di cittadinanza, compatibile con le logiche del neoliberismo. Nel brevissimo periodo serve alla sopravvivenza di una società fragilissima e semidistrutta com'è la società meridionale". Ma anche al nord non si sopporta "la politica di austerità che è stata fatta e che ha impoverito i consumatori e che porta ad una trasforamzione del tessuto economico e del commercio. E genera insicurezza, diversa da quella meridionale ma altrettanto profonda", legata anche al fenomeno dell'immigrazione con cui non si sono ancora fatti i conti.(Segue)