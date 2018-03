Banche, Eba: avvia consultazione su gestione Npl. Rapporto sotto 5%

Roma, 8 mar. - L'Autorità Bancaria Europea (Eba) ha avviato una consultazione pubblica con le banche sulla gestione dei prestiti deteriorati e di quelli oggetto di modifiche contrattuali per venire incontro alle difficoltà del debitore (forborne). La consultazione è aperta fino al prossimo 8 giugno.

Per quanto riguarda la "forborne", sostanzialmente crediti ristrutturati attraverso modifiche contrattuali, l'Eba ricorda che tale processo debba essere "garantito solo quando le modifiche contrattuali ripristinano la capacità del debitore di ripagare il debito". In sostanza non si possono utilizzare le ristrutturazioni del debito per ritardare il passaggio dello stesso tra quelli in sofferenza.

Per quanto riguarda i crediti deteriorati, le banche che presentano un rapporto, di almeno il 5%, tra crediti deteriorati e totale dei prestiti "dovrebbero elaborare strategie per scendere sotto questo livello"

L'Eba ricorda che i crediti deteriorati delle banche dell'Unione europea ammontavano, alla fine del terzo trimestre dello scorso anno, a 850 miliardi di euro, pari al 4,2% del totale dei prestiti.

Sempre al 30 settembre del 2017, tra i 29 paesi dell'Unione europea, ce ne erano 12, tra cui l'Italia, che presentavano sistemi bancari con crediti deteriorati superiori al 5% dei prestiti totali. Messi male Grecia e Cipro dove i prestiti deteriorati sono sopra il 40% dei crediti totali. Italia poco sopra il 10%. Spagna a ridosso del 5%.