Usa: Trump per la prima volta in California la prossima settimana

New York, 8 mar. - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, farà il suo primo viaggio in California la prossima settimana; dopo la Seconda guerra mondiale, mai un presidente aveva aspettato così tanto tempo, 14 mesi, per andare nello Stato più popoloso del Paese. Si è spesso sottolineato che la California è uno Stato fortemente progressista e che, per questo, sia stato ignorato da Trump. La realtà, però, è anche che Trump è il presidente che viaggia meno dai tempi di Ronald Reagan (1981-89), secondo i calcoli di Usa Today.

L'ultimo presidente ad aspettare ancora più tempo, prima di andare in California, era stato Franklin Delano Roosvelt, nel 1935, quando ancora non esisteva l'Air Force One; il presidente raggiunse la California in treno. I dettagli del viaggio di Trump non sono stati resi noti, ma l'ente per l'aviazione civile ha imposto delle restrizioni sui voli intorno a San Diego per martedì, e intorno a Los Angeles per martedì e mercoledì, segno che è atteso l'Air Force One. A San Diego, è attesa una visita al centro dove stanno fabbricando i prototipi per il muro con il Messico.