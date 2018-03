Crisi Golfo, Qatar: ottimisti in mediazione Kuwait per fine embargo

Roma, 8 mar. - "Siamo molto ottimisti sul ruolo di mediazione del Kuwait per risolvere la crisi dei Paesi del Golfo" scoppiata nel giugno 2017 dopo la decisione di quattro Paesi arabi guidati dall'Arabia saudita di rompere le relazioni diplomatiche ed economiche con Doha, accusata di sostegno al "terrorismo" e di essere troppo vicina all'Iran sciita, rivale regionale di Riad. Lo ha detto l'ambasciatore del Qatar a Roma, Abdulaziz Bin Ahmed Al Malki.

Intervenuto al convegno "Combattere il terrorismo e le sue fonti di finanziamento", tenuto oggi nella Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia di Roma, al Malki ha sottolineato che qualsiasi soluzione alla crisi "non deve toccare la sovranità del Qatar", spiegando che quella con l'Arabia saudita "è una crisi meramente politica che non ha niente a che fare con lotta al terrorismo".

All'"ingiusto assedio" subito dal suo Paese "con accuse false da parte di Stati fratelli, ad esempio di sostenere terrorismo", come ha detto il diplomatico, "il Qatar ha lottato e fatto tanti sforzi per combattere e sconfiggere questo male, salvaguardando interessi del nostro paese, ma nel rispetto della legge internazionale".

Per l'ambasciatore, termini come "radicalismo e terrorismo non sono facili da definire, ma si può dire che lo sono tutti gli atti o individui o gruppi che usano la violenza e la destabilizzazione a scopi politici".