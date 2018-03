Logistica, Unc: a rischio funzionamento Autorità trasporti

Roma, 8 mar. - "Una sentenza assurda che taglia le competenze dell'Autorità dei trasporti. Se la tesi fosse confermata dal Consiglio di Stato allora servirebbe un intervento del legislatore". Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, dopo che il Tar del Piemonte ha stabilito che il trasporto merci su strada e i servizi logistici e accessori ai settori dei trasporti non sono regolati dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti e pertanto non devono versare il relativo contributo per il funzionamento dell'Authority.

"Anche perché un taglio dei contributi versati, 11 milioni di euro in due anni, significherebbe mettere a rischio il funzionamento stesso dell'Authority, alla quale in realtà, come accade sempre in Italia, andrebbero dati semmai più poteri e compiti, non certo meno" conclude Dona.