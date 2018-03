Roma, 8 mar. - "La gente si è espressa, chi ha avuto l'onore di vincere deve avere l'onere di governare". Lo ha detto Emma Bonino, a 'Cartabianca' su Rai3.

Un'alleanza tra M5s e Salvini? "La devono fare - ha detto ancora - non c'è solo l'onore di vincere, ma anche l'onere di governare in base alle promesse fatte in campagna elettorale: reddito di cittadinanza, cancellare la Fornero, cacciare 600 mila irregolari. C'è una maggioranza chiara e netta, si vogliono assumere questo onere?".