Anzaldi (Pd): Di Maio come Bersani 2013, dica cosa vuole fare

Roma, 8 mar. - "Luigi Di Maio sembra Bersani del 2013: sono passati quattro giorni dalle elezioni, il Movimento 5 stelle è arrivato primo e, insieme alla Lega, è il vincitore di questo voto, ma nessuno ancora ha capito come intendono governare. Quanto devono aspettare ancora gli italiani per avere risposte da quelli che sono risultati i più votati? Qualcuno chiederà a Di Maio e Salvini di chiarire che intenzioni hanno o dovremo ancora aspettare settimane, se non mesi? Si parla tanto del Pd, che però ha perso e starà all'opposizione: perché non parlano i vincitori?". E' quanto scrive su facebook Michele Anzaldi del Partito democratico.

"Intanto quello che denunciavamo in campagna elettorale - prosegue Anzaldi - si sta puntualmente verificando: gli impresentabili M5s, quelli che hanno truffato gli italiani con Rimborsopoli o sono stati protagonisti di altri episodi vergognosi, sono stati quasi tutti eletti e non c'è traccia delle fantomatiche rinunce, dei moduli di dimissioni, delle fantasiose mancate proclamazioni. Sono tutti in parlamento, pronti ad appoggiare qualche governo M5s o dell'inciucio. Su questi signori, oltre 10 parlamentari, da Buccarella a Cecconi, da Martelli a Dessì, dalla Sarti a Caiata, Di Maio non ha nulla da dire? Le balle raccontate in campagna elettorale che fine hanno fatto?".