Egitto approva accordo con Mosca per zona industriale a Port Said

Roma, 8 mar. - Il governo egiziano ha approvato il progetto di costruzione di una zona industriale russa a Port Said, per investimenti pari a 7 miliardi di dollari. Stando alla nota diffusa dall'esecutivo e riportata dai media egiziani, la zona industriale dovrebbe creare 35.000 posti di lavoro.

Lo scorso ottobre, il presidente dell'Autorità del Canale di Suez, Mohab Mamish, aveva riferito della positiva conclusione dei negoziati in corso dal 2014 con la Russia, alla presenza del viceministro russo per l'Industria e il Commercio, Georgy Kalamanov, annunciando per il 2018 l'avvio dei lavori.

Le autorità egiziane stanno promuovere la zona economica del canale di Suez per attrarre investitori internazionali e sostenere così la crescita economica.