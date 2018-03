8 marzo, Carofalo: PaP partecipa alle manifestazioni in ogni città

Roma, 8 mar. - "Oggi, 8 marzo, Potere al Popolo invita a partecipare e sostenere lo sciopero generale indetto dall'Usb e incentrato sulla parità di genere". Lo dice Viola Carofalo, capo politico e portavoce nazionale di Potere al Popolo!

"Lo sciopero è certo uno strumento rivendicativo nei luoghi di lavoro. Ma anche, soprattutto in questo caso, uno strumento politico. In famiglia, in politica, nelle istituzioni, nei luoghi di lavoro, la donna è ancora profondamente discriminata. Non dobbiamo mai smettere di rivendicare, donne e uomini insieme, parità di diritti, parità di retribuzione, parità concreta nelle possibilità materiali per ogni donna di costruire una propria autonomia, di progettare il proprio futuro - prosegue Carofalo -. Scioperiamo oggi per ognuna delle 140 donne ammazzate solo nei primi 10 mesi dello scorso anno. Per ogni donna discriminata sul lavoro. Per ogni mamma licenziata in bianco o costretta a sobbarcarsi il lavoro di cura. Per ogni donna che si è vista obiettare sul suo diritto a non diventare genitore. Per tutte quelle che hanno subito abusi e violenze nei contesti più familiari e intimi. Per ognuna a cui sono state rivolte battutine piene di pregiudizi, sul suo aspetto fisico, mentre tornava a casa da sola, perchè non faceva cose abbastanza 'da donna'. Perchè abbiamo bisogno - oggi più che mai - di liberarci insieme"