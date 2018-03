Unicef e Unhcr in Libano tra donne e bambine rifugiate siriane -3

Roma, 8 mar. - La tragedia umanitaria siriana è ormai impressa sulle fondamenta delle famiglie costrette a scappare dalle loro case, con un impatto particolare e duraturo sulle donne e i bambini - che attualmente costituiscono circa tre quarti dei rifugiati siriani in Medio oriente e Nord Africa.

In Libano, alcuni studi hanno dimostrato che le famiglie guidate da donne sono più vulnerabili e affrontano un rischio maggiore di sfruttamento e in media hanno meno cibo e un`alimentazione peggiore, livelli di povertà più alti e una probabilità circa due volte maggiore di vivere in tende presso accampamenti informali.

I rifugiati siriani in Libano diventano più vulnerabili in generale - con oltre tre quarti che attualmente vivono sotto la soglia di povertà. Tra loro ci sono anche madri che si preoccupano di come portare il cibo in tavola, tenere un tetto sopra le teste dei loro figli, fornire loro salute e istruzione ed essere sicure che abbiano un futuro migliore.

Sfruttare a pieno il potenziale di donne e ragazze non è possibile finché questo conflitto brutale non arriverà a una fine. Come leader di due agenzie umanitarie con una forte presenza sul campo, Grandi e Fore hanno espresso il loro sdegno verso i terribili livelli di sofferenza dei civili in Siria e hanno fatto appello per una soluzione politica che ponga fine all`eccidio e permetta accesso duraturo agli operatori umanitari per affrontare l`enorme portata di sofferenze e bisogni delle persone sul campo.