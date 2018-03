Unicef e Unhcr in Libano tra donne e bambine rifugiate siriane -2

Roma, 8 mar. - Le donne hanno sottolineato che le loro maggiori preoccupazioni sono i matrimoni precoci e la mancanza di istruzione. "Nella Giornata Internazionale delle Donne, dico a ogni donna: sii forte, sii te stessa, sii indipendente e abbi fiducia in te stessa", ha detto Kholoud, 37 anni, madre di due bambini e rifugiata siriana.

"Le donne e le ragazze rappresentano sia la tragedia della Siria, sia la speranza per il suo futuro", ha dichiarato Filippo Grandi, l'Alto Commissario ONU per i rifugiati. "Queste iniziative della società civile sono degli strumenti fondamentali per affrontare la violenza di genere e sessuale, ma anche per l`empowerment delle donne e per contribuire al benessere della comunità e alla riconciliazione".

"Il conflitto sanguinoso in Siria sta per entrare ancora in un altro anno di guerra e continua a lasciare i bambini senza casa, istruzione e traumatizzati", ha dichiarato Henrietta H. Fore, Direttore generale dell`UNICEF. "Le giovani ragazze in particolare, hanno visto le loro speranze in un futuro migliore distruggersi, mentre un numero sempre maggiore di loro è costretto a lavorare o a sposarsi invece di andare a scuola. Solo in Libano, il 40% delle donne siriane fra i 20 e i 24 anni si sono sposate prima di compiere 18 anni, diventando mogli e madri quando erano ancora delle bambine".

