Unicef e Unhcr in Libano tra donne e bambine rifugiate siriane

Roma, 8 mar. - In Libano, oltre la metà della popolazione siriana rifugiata registrata è composta da donne e ragazze e circa il 40% delle famiglie rifugiate nel paese sono guidate da donne. Filippo Grandi, Alto Commissario ONU per i Rifugiati, ed Henrietta H. Fore, Direttore Generale dell`UNICEF, hanno chiesto un`azione più incisiva per la protezione e l`empowerment delle donne rifugiate.

Durante una missione congiunta in Libano, mentre il mondo celebra la Giornata Internazionale delle Donne e il conflitto in Siria si avvicina al suo settimo anniversario, il Direttore UNICEF e l`Alto Commissario hanno sentito testimonianze dirette di alcune donne e ragazze costrette a scappare dalla guerra e cercare salvezza nel vicino Libano.

Le donne, che attualmente vivono in accampamenti per rifugiati con tende a Baalbek, nella valle della Bekaa, a circa 30 chilometri dal confine siriano, fanno parte di un gruppo formato sulle tematiche della protezione dei bambini e della violenza di genere e sessuale e che lavora attualmente con altri rifugiati per aiutare a sensibilizzare e fare la differenza nelle loro comunità.

