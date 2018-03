Usa, Trump: "Dazi giusti e flessibili"

New York, 8 mar. - Dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio "giusti e flessibili". È la promessa del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che più tardi annuncerà ufficialmente le misure decise, dopo giornate di critiche e polemiche su scala mondiale.

Il presidente, in un incontro alla Casa Bianca con la sua squadra di governo, ha ribadito la sua intenzione di "proteggere i lavoratori americani, come promesso in campagna elettorale". Trump ha detto che i dazi "potrebbero non essere necessari per Canada e Messico se il Nafta", ovvero l'accordo di libero scambio nordamericano, "sarà rinegoziato"; ipotizzando un'esenzione per le due nazioni di 30 giorni, come ha riferito la stampa americana, i dazi sono destinati a scattare potenzialmente intorno all'inizio del prossimo round di negoziati sull'accordo siglato nel 1994. Trump ha detto che i dazi saranno "piuttosto flessibili e saranno alzati e abbassati secondo le necessità, Paese per Paese"; il presidente ha confermato che imporrà dazi al 25% sull'acciaio e al 10% sull'alluminio.