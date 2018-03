Varoufakis, Hamon, de Magistris insieme per lista a Europee... -2

Napoli, 8 mar. - "Per la prima volta si lavorerà a costruire una vera lista transnazionale, che presenterà un'unica lista di candidati con un unico programma in tutto il continente alle elezioni europee del 2019", ha detto Yanis Varoufakis. "Liberare l'Europa dalle politiche liberiste ed oligarchiche è un obiettivo politico necessario per garantire i diritti e soddisfare i bisogni del popolo europeo - ha specificato Luigi de Magistris - Per un'Europa della giustizia sociale, della solidarietà e dell'uguaglianza".

Per i sostenitori del nuovo progetto politico, che dovrà essere "europeo e nazionale", "serio e dirompente", "in tutta Europa i principali beneficiari delle scellerate politiche dell'establishment e della spettacolare incapacità della sinistra di articolare un programma politico credibile sono le forze nazionaliste o xenofobe".

"I risultati delle elezioni italiane chiamano un nuovo inizio. Occorre una strategia coordinata a livello europeo, nazionale e municipale, che sia capace di affrontare le grandi crisi del nostro tempo: dal cambiamento climatico alle migrazioni, dall'evasione fiscale delle multinazionali al ricatto del debito, dall'emergenza del lavoro alla povertà crescente. Senza dimenticare l'urgenza - ritengono i sostenitori - di una profonda democratizzazione dell'Unione Europea. Nessuna risposta a questi problemi può arrivare dall'attuale establishment europeo e nazionale. Né potrà arrivare dai nuovi populismi e nazionalismi che dilagano in tutto il continente e che sono il risultato diretto delle politiche nefaste di questi anni".