Mediaset vola in Borsa, con Elliott tornano speculazioni su Tim

Milano, 8 mar. - Mediaset e Tim sotto i riflettori a Piazza Affari dopo che la discesa in campo di Elliott nel gruppo di tlc in chiave anti-Vivendi ha riportato in auge la suggestiva ipotesi di una possibile fusione tra le due aziende. Mediaset ha chiuso la seduta con un balzo del 9,2% a 3,338 euro. Forti i volumi con azioni scambiate pari all'1,8% del capitale. Telecom, che oggi ha iniziato da Londra il roadshow per presentare il nuovo piano industriale, ha guadagnato il 4,6% a 0,823 euro, proseguendo il rally innescato martedì sulla notizia dell'ingresso nel capitale del fondo attivista, critico nei confronti della gestione dei francesi, primi soci di Tim e secondi azionisti di Mediaset dietro a Fininvest. Boom di volumi anche su Tim, con 389 milioni di titoli passati di mano, pari al 2,5% del capitale.

Elliott intanto è al lavoro nella stesura della rosa di consiglieri made in Italy che intende candidare al cda di Tim in vista dell'assemblea degli azionisti del 24 aprile. Il fondo, che fino a 40 giorni prima può chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, punta a ribaltare la governance con la revoca dei 5 consiglieri non indipendenti di nomina Vivendi, dando il là imminente a una proxy fight, una battaglia a colpi di deleghe presso i grandi fondi internazionali che hanno in mano i tre quarti del capitale ordinario di Telecom. Fonti vicino al fondo spiegano che non c'è ancora nulla di definito sulla rosa di consiglieri sia sui nominativi sia sul numero. "Girano tante voci ma niente è stato definito a riguardo", viene spiegato. Sono circolati i nomi, tra gli altri, di Fulvio Conti, Luigi Gubitosi, Paolo Dal Pino, Rocco Sabelli, Enrico Cucchiani.

Mostra per il momento tranquillità Vivendi. Elliott "non ci preoccupa, abbiamo un piano epocale", ha detto oggi Arnaud de Puyfontaine, Ceo del gruppo francese e presidente di Tim, in un'intervista al Messaggero. "Il piano è stato approvato all'unanimità dal board di Tim, dunque saremo compatti nel sostenerlo". Parlando, poi, del mancato accordo su Premium, per cui è in corso una disputa giudiziaria con Mediaset, ha osservato: "un accordo avrebbe molto senso, il progetto strategico ha ancora più valore adesso che quando l'avevamo proposto".