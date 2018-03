Atlantia, Mediaset e Tim protagoniste a Piazza Affari

Roma, 8 mar. - Piazza Affari archivia la seduta con un rialzo dell'indice Ftse Mib dell'1,15%. Due temi grandi temi rialzisti dominato la giornata: Atlantia +5,24% e il tandem composto da Mediaset +9,39% e Tim +5,09%.

Questa mattina i media spagnoli El Confidencial ed Expansion hanno scritto che Atlantia e Acs stanno trattando per spartirsi le attività di Abertis evitando così una Opa che sarebbe molto onerosa se in capo interamente ad ognuno dei due concorrenti. Successivamente a queste indiscrezioni, Acs e Atlantia, con due comunicati distinti inviati alla Cnmv, l'autorità di controllo sui mercati finanziari spagnoli, hanno confermato l'esistenza di contatti tra le due società sottolineando come al momento non sia stato raggiunto alcun accordo.

Mediaset e Tim hanno invece beneficiato della discesa in campo del fondo Elliott nel gruppo di tlc, una mossa che ha riportato in auge la suggestiva ipotesi di una fusione tra le due aziende. L'ingresso di Elliot in Tim è visto in chiave anti-Vivendi, primo socio di Tim e secondo azionista di Mediaset dietro a Fininvest.

Dal lato dei ribassi modestissimi realizzi su Ferragamo -0,97% e Recordati -0,43%.

Banche, come accade da qualche settimana, sempre in ordine sparso.