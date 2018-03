Roma, 8 mar. - "Un pensiero alle ragazze che hanno l'età di mia figlia. Che possano vivere in una società fatta davvero di opportunità pari per tutti e tutte. In politica certo. Ma soprattutto nella vita di tutti i giorni. A cominciare dalla parità di salario". Lo scrive Matteo Renzi su twitter in occasione dell'8 marzo.