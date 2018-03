Aprilia rinnova la sfida italiana in Motogp

Milano, 8 mar. - La sfida tutta italiana di Aprilia nel Campionato del Mondo MotoGP inizia da una base più che mai solida: il lavoro compiuto dal reparto corse di Noale nel corso della stagione 2017 si è infatti concretizzato nella crescita costante del giovane progetto RS-GP che, sempre caratterizzato dalla livrea tricolore disegnata da Aldo Drudi, si è rinnovato ed evoluto in ogni area per la stagione 2018.

Per la stagione 2018, al fianco di Aleix Espargaró ci sarà Scott Redding: l'inglese, classe 1993, si appresta ad affrontare la sua quinta stagione in MotoGP, la prima a contatto diretto con una casa ufficiale.

"Quella portata avanti da Aprilia Racing è una delle sfide più affascinanti tra le molte che un grande Gruppo come il nostro affronta ogni giorno, sui mercati di tutto il mondo - ha commentato Roberto Colaninno, presidente e amministratore delegato del Gruppo Piaggio - Perché è una sfida che si gioca sui valori più alti della tecnologia. Ed è un orgoglio tutto particolare toccare con mano come questa avanguardia tecnologica nasca in un reparto corse formato da ragazzi giovani, che sono il nostro tesoro di conoscenza, guidati da ingegneri di grande esperienza. Un patrimonio tutto italiano di competenze eccellenti che fanno di Aprilia Racing una delle piattaforme di ricerca e sperimentazione più avanzate di cui beneficia l'intero Gruppo Piaggio. Ad Albesiano e ai suoi uomini che hanno il compito di tradurre in risultati questo lavoro, va oggi il nostro augurio - ha concluso Colaninno - Sarà una stagione difficile, con avversari fortissimi ma Aprilia, come abbiamo visto nel finale dello scorso campionato, ha tutto per riuscire".