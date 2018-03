Logistica, Anita: Autorità Trasporti non chieda più contributi

Roma, 8 mar. - Dopo la sentenza del Tar del Piemonte che ha annullato le delibere dell`Autorità di Regolazione dei Trasporti relative al contributo 2015 e 2016 per le attività di trasporto merci su strada e di logistica, l'Authority non chieda più contributi al settore. Lo scrive Anita in una nota.

"È un`importante vittoria per il nostro settore - dichiara Giuseppina Della Pepa, segretario generale di Anita - già liberalizzato e regolato dall`Albo degli autotrasportatori, al quale le nostre imprese versano cospicui contributi. L`Authority dei Trasporti non ha mai esercitato le proprie funzioni in via diretta sulle aziende del comparto e perciò sarebbe stato ingiusto chiamarle a versare un contributo per il suo funzionamento".

"Ci auguriamo ora che dopo le chiare indicazioni della Corte costituzionale dello scorso anno - continua il segretario generale Anita - anche questa importante pronuncia convinca l`Authority a non richiedere più il contributo al settore, che si aggiungerebbe a quello che già le imprese versano all`Albo, all`Antitrust e in molti casi anche all`Agcom. Tutti costi che incidono sui bilanci aziendali e rappresentano una delle tante voci che contribuiscono ad accrescere il gap competitivo con le imprese straniere".