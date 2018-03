Mattarella chiede responsabilità, attesa per decisioni partiti

Roma, 8 mar. - L'invito al senso di responsabilità che oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto al Parlamento, ai partiti, dopo l'esito del voto del 4 marzo - non esiste una maggioranza, né di partito né di coalizione - rappresenta il primo intervento pubblico del capo dello Stato dopo l'apertura delle urne. Mattarella ha colto l'occasione della celebrazione al Quirinale della Giornata internazionale della donna per fare le sue considerazioni. Sempre in modo attento e non invasivo.

Mattarella ha ricordato l'impegno negli anni delle donne parlamentari per l'approvazione di alcune leggi, che "hanno saputo tenere bene in vista gli interessi generali, anche quando le dinamiche dei partiti inducevano alla contrapposizione e al conflitto". Arrivando, per esempio sul nuovo diritto di famiglia, ad un "compromesso alto". Una attitudine, quella delle donne in Parlamento e nella società, che porta ad avere quel "senso di responsabilità di saper collocare al centro l'interesse generale del Paese e dei suoi cittadini". Una attitudine "di cui abbiamo ancora e avremo sempre bisogno".

Parole chiare quelle del capo dello Stato, anche se non direttamente indirizzate, e che evidentemente coinvolgono le formazioni politiche dopo le elezioni di domenica scorsa. Elezioni che hanno sancito l'inesistenza di qualunque maggioranza (sulla carta) in grado di dare vita ad un governo. Ed è questo a cui è naturalmente attento Mattarella.

Il presidente della Repubblica non ha alcuna intenzione - come peraltro ripetuto in più occasioni - di intervenire preventivamente sulla formazione di maggioranze. Attenderà che "si depositi la polvere" di questi giorni, sollevata dalle trattative in corso, per avviare le consultazioni previste, i contatti di rito con l'obiettivo di individuare chi avrà la maggioranza in Parlamento per formare il governo. Nessuna soluzione in tasca, quindi, ma attenzione a quello che accadrà e a chi, come richiamato oggi, avrà a cuore gli interessi del Paese.

Il percorso per il riconoscimento (forse) di una maggioranza non sarà breve. Venerdì 23 marzo si insedieranno le Camere, che nei giorni successivi - quelli che porteranno alla Pasqua - procederanno all'elezione dei rispettivi presidenti. Solo da quel momento in poi, e siamo arrivati ad aprile, cominceranno le consultazioni di Mattarella. I tempi per l'individuazione di quella che potrebbe essere una maggioranza non sono codificati, basti ricordare che per la nascita del governo Letta occorsero tre mesi. E allora, nel 2013, il Pd aveva la maggioranza. Tempi quindi dilatati, anche perchè il presidente della Repubblica cercherà di non mandare il premier incaricato allo sbaraglio davanti le Camere, con il rischio che non ottenga la fiducia. Quindi attenzione e prudenza da parte del Colle.

Ecco allora, di fronte a un quadro temporale di questo genere - che potrebbe portare ad una soluzione (o non soluzione) non prima di maggio - che le sollecitazioni, che arrivano sotterraneamente ma neanche tanto, di tornare nuovamente al voto non trovano alcuna eco al Quirinale. Abbiamo appena votato, è il ragionamento che viene fatto, ancora i partiti debbono accordarsi (magari ci riusciranno), il presidente della Repubblica non ha ancora avviato le consultazioni e già si pensa al nuovo voto, a quattro giorni dall'ultimo? Andare a votare per esempio il 24 giugno, ultima domenica utile per non pensare di andare alle urne in piene ferie estive degli italiani, significherebbe decretare già ai primi di maggio l'impossibilità di formare un nuovo governo. Cosa che come abbiamo visto stride con i tempi necessari ai partiti (e al Quirinale) per individuare soluzioni.

Soluzioni di maggioranze parlamentari che rimangono ad ora sempre lontane. È di questi giorni l'idea, da molti rilanciata, che un governo di M5S possa avvalersi, per ottenere la fiducia, dell'astensione del Pd. Solo che, ammesso ciò accada, non sarebbe sufficiente ai grillini per vincere: il centrodestra avrebbe sempre voti superiori. Dovrebbe essere quindi una allenza di governo organica ma questo provocherebbe mal di pancia da una parte e dall'altra. Altra soluzione che si prospetta potrebbe essere quella di una alleanza M5S-Lega. Ma per vincere avrebbe bisogno dei voti di FdI. E anche qui i mal di pancia si sprecherebbero...

Insomma si profilano tempi lunghi e nessuna interferenza da parte di Mattarella, anche se c'è ovvia attenzione da parte del Colle per gli appuntamenti, i confronti dei prossimi giorni: la direzione del Pd dopo le dimissioni di Renzi; i rapporti Lega-FI e FdI, con i tre partiti che con le elezioni hanno di fatto svolto quelle primarie, tanto aborrite da Berlusconi, che hanno dichiarato Salvini vincitore nella corsa a Palazzo Chigi. Una attesa senza particolare fretta, con l'obiettivo di contribuire alle migliori soluzioni.