Logistica, Confetra: Tar stabilisce non dovuti contributi all'Art

Roma, 8 mar. - Stamattina il Tar del Piemonte, in coerenza col pronunciamento della Corte Costituzionale dello scorso anno ha stabilito che il trasporto merci su strada e i servizi logistici e accessori ai settori dei trasporti non sono regolati dall'Art, l'Autorità di regolazione dei trasporti e pertanto non devono versare il relativo contributo per il funzionamento dell'Authority. Lo scrive Confetra in una nota.

La sentenza è stata emessa a seguito del ricorso avviato da Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) assieme alle associazioni aderenti Fedespedi, Fedit, Assologistica, nonché Anita e Con-fcooperative.

"Il Tar del Piemonte - ha commentato il presidente della Confederazione Nereo Marcucci - ha riconosciuto che l'Art non regola le nostre imprese e che fino ad oggi, come ha sempre sostenuto Confetra, l'Autorità nel richiedere il contributo ha equivocato tra destinatari della rego-lazione e beneficiari della stessa. Ora sia la Corte Costituzionale che il giudice amministrativo hanno messo un punto fermo stabilendo che solo chi è stato effettivamente regolato è chiamato a pagare".

Per gli anni interessati dal ricorso (2015 e 2016), conclude Confetra, l'importo richiesto al settore è stato pari a circa 11 milioni di euro.