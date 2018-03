Laforgia: da Liberi e Uguali non si torna indietro

Roma, 8 mar. - "Dovranno passare molti giorni prima che le polveri si posino e che il quadro incominci a delinearsi. E ciò che accadrà in Parlamento, su Governo e alleanze, avrà un impatto anche sul nostro percorso. Ma c`è un punto che deve restare fermo: da Liberi e Uguali non si torna indietro. Semmai il tema è come farlo diventare il seme di un campo largo, quello di una sinistra sfregiata, che ha solo bisogno di essere dissodato. Altre ipotesi, per quanto mi riguarda, non possono esistere". Così su Facebook il capogruppo uscente di Mdp -Leu a Montecitorio, eletto in Senato, Francesco Laforgia.