Bce rimuove l'opzione di aumento Qe ma Draghi mantiene cautela

Roma, 8 mar. - La Banca centrale europea ha lanciato un primo piccolo segnale di svolta, rispetto alla linea di politica monetaria ultra espansiva che da anni sta mantenendo per favorire una normalizzazione del quadro nell'area euro. Nella comunicazione formale sulle sue decisioni ha infatti rimosso l'opzione di procedere ad aumenti dell'ammontare del programma di acquisti di titoli, il quantitative easing attualmente previsto durare fino al settembre del 2018 al ritmo di 30 miliardi di euro al mese.

Inizialmente i mercati hanno attribuito una discreta rilevanza al segnale, con l'euro bruscamente balzato da 1,2380 circa fin quasi a 1,2450. Successivamente però la portata della novità è stata ridimensionata, specialmente per le spiegazioni che ha fornito il presidente Mario Draghi. "Si tratta di una decisione prevalentemente di contesto - ha detto -. La frase in questione era stata introdotta nel 2016, quando tagliammo la mole del Qe da 80 miliardi di euro al mese a 60 miliardi di euro al mese ed era ovviamente una situazione molto diversa da quella attuale. La decisione è stata unanime, è una decisione senza ricadute rilevanti per le nostre attese né per le nostre capacità di reazione".

Resta poi la possibilità di decidere nuove proroghe del Qe e resta anche l'impegno (mascherato da previsione) a non alzare i tassi se non "ben dopo" la fine degli acquisti netti di titoli. La fiammata dell'euro si è andata spegnendo e nel tardo pomeriggio la valuta condivisa si attesta a 1,2340 dollari.

Il quadro generale è comunque positivo. "Le ultime informazioni giunte confermano un forte e ampio slancio dell'economia dell'area euro, che ora è prevista espandersi in qualche misura superiore rispetto a quanto atteso prima". La Bce ha ritoccato al rialzo le sue previsioni sulla crescita economica dell'area euro di quest'anno, al più 2,4%. Anche sul ritorno dell'inflazione ai livelli obiettivo l'istituzione è più fiduciosa, ma a livello pratico i dati restano sottotono e mancano segnali convincenti: gli stimoli devono proseguire. (segue)