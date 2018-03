Austria, sospetto accoltellatore di Vienna si dichiara colpevole

Roma, 8 mar. - L'uomo di 23 anni armato di coltello e arrestato dopo due attacchi ieri sera a Vienna si è dichiarato colpevole, ma ha negato di aver alcun movente politico. Lo ha annunciato la polizia.

Il primo attacco è avvenuto vicino alla stazione della metro Nestroyplatz e ha provocato il ferimento grave di tre persone, una coppia e la loro figlia 17enne. Il sospetto, un cittadino afgano, ha spiegato di aver agito per "rabbia per la sua situazione personale", secondo il portavoce di polizia Patrick Maierhofer.

Il padre 67enne è ancora in gravi condizioni, mentre le altre due vittime non sarebbero in pericolo di vita. Circa mezzora dopo l'uomo ha attaccato un altro cittadino afgano nell'area di Praterstern.

(fonte AFP)