Governo si costituisce in giudizio su riforma Forestale

Roma, 8 mar. - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato la costituzione nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario di Bari, in relazione all`articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell`articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi diffusa al termine della riunione dell'esecutivo.