Erg, Bettonte: no interesse per energia retail ne' per offshore

Milano, 8 mar. - Il gruppo Erg non è interessato a entrare nel business dell'energia al dettaglio ne' in quello dell'offshore. Lo ha spiegato oggi l'amministratore delegato, Luca Bettonte, durante la presentazione del piano industriale 2018-2022 alla comunità finanziaria e alla stampa. "Il business dell'energy retail lo abbiamo studiato con molta attenzione nei mesi scorsi e alla fine abbiamo deciso di non entrare in questo settore perché il processo di liberalizzazione è molto più lungo e meno trasparente del previsto e noi non abbiamo tempo da perdere. Inoltre, un business del retail avrebbe potuto rappresenta re una minore volatilità dei risultati, ma avrebbe portato a bordo una enorme complessità nella gestione dei clienti. Abbiamo studiato molto bene anche per vedere se sia possibile farlo solo con sistemi digitali, ma abbiamo verificato che chi ci ha provato in Europa non è andato molto lontano alla fine". Acapo quanto allo Shore, beton te ha aggiunto che anche questo tipo di business è stato molto è stato studiato approfonditamente. "Ma abbiamo capito che si tratta di un'attività molto costosa come manutenzione e complicata ed è fuori dalle nostre corde", ha affermato.

In merito, infine, al settore delle batterie, l'Ad ha dichiarato: "Osserviamo con attenzione quanto sta accadendo, ma noi non abbiamo la forza industriale e la capacità di ricerca tale da sviluppare la tecnologia internamente. Però siamo sempre attenti agli sviluppi. Abbiamo informazioni riguardo a una grande intensità da parte di grandi gruppi che investono nella ricerca, ma anche di una grande lontananza ancora dall'avere un prodotto industrializzabile", ha concluso.