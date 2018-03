Torino, 8 mar. - Terzo giorno di sciopero, domani, dei lavoratori di ItaliaOnline di Torino, dopo l'annuncio della proprieta' di voler chiudere la sede del capoluogo piemontese.

Un corteo dei lavoratori partirà dalla sede di corso Mortara per ribadire il "No ai licenziamenti. No ai trasferimenti" a Milano.