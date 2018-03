Gori: sento responsabilità di impostare opposizione in Lombardia

Milano, 8 mar. - "Sono tornato a Bergamo a fare il sindaco ma sento la responsabilità di impostare il nuovo progetto di opposizione in Consiglio Regionale. Sarà un'opposizione ferma, com`è giusto che sia, basata sul grande lavoro di elaborazione che ha accompagnato la mia candidatura. Il centrosinistra in Regione riparte dai suoi diciotto consiglieri, che riunirò nei prossimi giorni e con i quali inizieremo a costruire questa nuova fase. Riguardo al mio futuro, deciderò nei tempi che la legge prevede, senza fretta. Nel frattempo farò entrambe le cose, il sindaco di Bergamo a tempo pieno e l`impostazione del lavoro in Regione". Lo ha dichiarato Giorgio Gori, ex candidato presidente e neo consigliere regionale eletto nelle fila del centrosinistra in Regione Lombardia.