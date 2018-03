Erg, Bettonte: invitati a guardare Rtr, valuteremo se interessa

Milano, 8 mar. - Il gruppo Erg conferma un interesse generale di massima per Rtr, ovvero gli asset fotovoltaici italiani da oltre 330 megawatt del gruppo Terra Firma. Ma l'operazione non è prevista dal piano industriale 2018-2022 illustrato oggi. Lo ha spiegato l'amministratore delegato, Luca Bettonte, nell'incontro con la comunità finanziaria e la stampa a Milano. "Su Rtr i dati di fatto sono che non è nel nostro piano e questo mi sembra evidente. L'altro dato di fatto è che nemmeno l'acquisizione dell'idro era nel nostro piano. Siamo tra i primi operatori del settore in Europa e quindi abbiamo il dovere industriale di andare a vedere se ci interessa. Perciò abbiamo risposto all'invito di Rtr e stiamo guardando".