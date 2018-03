Erg, Bettonte: no ricorso ad azionisti per finanziare crescita

Milano, 8 mar. - Erg non chiederà aumenti di capitale ai propri azionisti per finanziare la crescita prevista dal piano industriale 2018-2022 presentato oggi. Lo ha sottolineato l'amministratore delegato, Luca Bettonte, nell'incontro a Milano con la comunità finanziaria e la stampa. "Punteremo sempre di più sul debt capital market. Abbiamo emesso 100 milioni di euro di bond l'anno scorso e intendiamo proseguire in questa direzione. Non chiederemo ai nostri azionisti alcun apporto per finanziare questa crescita", ha sottolineato Bettonte.

La domanda se gli azionisti sarebbero disponibili comunque a un impegno finanziario nel caso si aprissero opportunità per grandi acquisizioni, come ad esempio quella di Rtr, e' stata girata anche al vice presidente esecutivo, Alessandro Garrone (la famiglia Garrone è il socio di maggioranza di Erg). "Né sì né no", ha replicato Garrone. "Non abbiamo mai escluso nel passato la possibilità di andare incontro ad aumenti di capitale e conseguenti diluizioni. Ma finora non ne abbiamo mai avuto necessità. In base al piano non serve: la cassa è fortissima. Vedremo in futuro, ma per operazioni straordinarie non abbiamo mai avuto 20 o paletti troppo stringenti", ha affermato.