Dall'estero conferme e new entry, dall'Europa i più giovani -2

Roma, 8 mar. - Dal Sud America torna Mario Alejandro Borghese del Maie, 36 anni, nato a Cordoba, in Argentina, medico. Eugenio Sangregorio dell`Usei è invece un emigrato di vecchia generazione: nato nel '39 lasciò il suo piccolo paese di Belvedere Marittimo, in Calabria, nel 1957, "con in mano una piccola valigia di cartone piena di sogni ed speranze. Portavo con me, l`illusione di vivere in un modo migliore e più giusto, dopo aver vissuto le vicissitudini della Seconda Guerra Mondiale", scrive sul suo sito internet.

Sempre dal sud America torna in Parlamento Fausto Guilherme Longo del Pd - già senatore nella passata legislatura - e Luis Roberto Di San Martino Lorenzato, 47 anni, originario di Ivrea, è eletto in quota Lega nella coalizione di centrodestra, brasiliano, avvocato e imprenditore vinicolo di Ribeirao Preto a nord di San Paolo.

Dal Centro e Nord America tornano in Parlamento Fucsia Fitzgerald Nissoli, riconfermata con Forza Italia e la coalizione di centrodestra, e Francesca La Marca rieletta con il Pd. Dall`Australia arriva infine Nicola Carè, eletto col Pd nella ripartizione Africa-Asia-Oceania-Australia.

Laura Garavini, già deputata del Pd eletta in Europa è stata rieletta questa volta al Senato. Alla Camera è stata capogruppo del Partito Democratico nella Commissione parlamentare Antimafia e fra i promotori del codice etico antimafia per le liste elettorali pulite, votato dalla Commissione Antimafia.

Al Senato per il centrodestra nelle liste di Fi è stato eletto Raffaele Fantetti, che torna dopo l`esperienza nella XVI legislatura; in Sud America trionfa Ricardo Merlo del Maie - il più votato all`estero. Nato a Buenos Aires, 55 anni, è stato giornalista prima di entrare in politica. Adriano Cario dell`Usei, secondogenito di Gaetano Cario, editore de L`Eco d`Italia e attivo dirigente calabrese, deceduto prematuramente nel 2005, Adriano Cario ha dedicato al padre la sua elezione. In Nord e Centro America è stata eletta Francesca Alderisi - unica candidata non residente all`estero, ma volto noto per i connazionali, perché a lungo su Rai Italia - con Fi.

Dall`Australia rientra infine a Palazzo Madama Francesco Giacobbe del Pd, è nato a Catania nel 1958 ed emigrato in Australia alla fine del 1982. Nel 2013 viene eletto senatore nella lista del Pd: fa parte delle commissioni Finanze e Tesoro, Industria, Commercio e Turismo e del Comitato per le questioni degli italiani all'estero.