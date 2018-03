Francia, cambio nome Fronte nazionale approvato da militanti

Parigi, 8 mar. - Il principio di una modifica del nome del Front National è stato approvato da una "stretta maggioranza" dei militanti del partito di estrema destra, invitati a pronunciarsi in un questionario. Lo ha indicato la presidente del Front National, Marine Le Pen.

"È rassicurante che ci sia una maggioranza per la modifica del nome perchè la domanda posta era piuttosto ansiogena: non faceva alcuna proposta" per un nuovo nome, ha commentato di fronte ai giornalisti la responsabile del FN, che proporrà lei stessa un nome nuovo nel congresso di Lilla.

Questo nuovo nome sarà in seguito sottoposto a voto dei militanti per posta.

(fonte AFP)