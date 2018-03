Fmi aspetta dettagli dazi Trump, Usa e partner lavorino insieme

New York, 8 mar. - Il Fondo monetario internazionale, anche attraverso il suo direttore generale, ha già messo in guardia contro le conseguenze dovute all'introduzione da parte degli Stati Uniti di dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio in arrivo da tutti i Paesi in Usa. Ora l'istituto di Washington aspetta di conoscere i dettagli, che dovrebbero giungere oggi dal presidente americano Donald Trump.

"Una entrata in vigore formale di quelle tariffe ancora non c'è stata", ha detto Gary Rice, direttore della comunicazione dell'istituto di Washington. Parlando nel consueto briefing bisettimanale con la stampa, Rice ha fatto notare come sia "importante aspettare i dettagli di tali misure, inclusa la portata dei prodotti colpiti, se ci saranno esenzioni per alcuni partner commerciali e se ci sarà un po' di flessibilità nell'uso delle tariffe o nelle quote delle importazioni".

Rice ha voluto ricordare le recenti parole del d.g. del Fondo, Christine Lagarde, secondo cui "in una guerra commerciale nessuno vince". Per questo il portavoce del Fondo ha ripetuto quanto già detto il 2 marzo scorso, quando ha "incoraggiato gli Usa e i suoi partner commerciali a lavorare insieme in modo costruttivo per ridurre le barriere commerciali e per risolvere i disaccordi commerciali senza ricorrere a tali misure d'emergenza".