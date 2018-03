Def, Mef: al lavoro solo su aggiornamento quadro previsioni -2

Roma, 8 mar. - "Pertanto - prosegue la nota - il Ministero dell`Economia e delle Finanze è al lavoro per predisporre doverosamente il DEF 2018 limitandosi alla descrizione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, all`aggiornamento delle previsioni macroeconomiche per l'Italia e al quadro di finanza pubblica tendenziale. Al momento non viene formulato alcun nuovo obiettivo né tanto meno viene ipotizzato alcun nuovo impegno".

Il ciclo della programmazione delle finanze pubbliche "potrà essere ripreso dal prossimo Esecutivo attraverso una integrazione al DEF o con l`adozione degli altri strumenti della programmazione" come la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 27 settembre, e il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 20 ottobre.

"Per quanto riguarda i rapporti con le autorità europee - conclude il Ministero dell'economia - il Programma di stabilità (corrispondente alla prima sezione del DEF) e il Programma nazionale di riforma (corrispondente alla terza sezione del DEF) devono essere presentati al Consiglio dell`Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile (art. 9 l. 196/2009). Tuttavia, come è già accaduto in simili circostanze di attesa per la formazione di un governo in seguito ad elezioni in uno Stato membro, la Commissione europea ha già comunicato che attenderà l`insediamento del nuovo Governo per conoscerne gli intendimenti programmatici".