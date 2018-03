Def, Mef: al lavoro solo su aggiornamento quadro previsioni

Roma, 8 mar. - Il Ministero dell'economia è al lavoro sul DEF 2018 "per il solo aggiornamento delle previsioni e del quadro tendenziale di finanza pubblica" mentre "al momento non viene formulato alcun nuovo obiettivo". Lo precisa lo stesso Mef in una nota con la quale ritiene "opportuno fare chiarezza su quale sia la natura dei documenti che il Governo è obbligato a presentare in Parlamento, con particolare riferimento alla distinzione tra i contenuti descrittivi e i contenuti programmatici".

La legge 196/2009 dispone che il Governo presenti il Documento di Economia e Finanza alle Camere entro il 10 aprile includendovi tra l`altro la definizione di obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica; l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso; l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale; le previsioni macroeconomiche per l'Italia; le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche; gli obiettivi programmatici; l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi, nonché un`indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi; le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità.

"Qualora il 10 aprile il Parlamento non avesse ancora espresso un nuovo Governo - spiega il Mef - l`attuale Esecutivo provvederà all`adempimento di legge, consapevole che alcuni di questi contenuti implicano impegni per il futuro che il Governo attuale non può assumere".(Segue)