Autogrill: utile 2017 a 96,2 mln, migliora guidance Eps

Milano, 8 mar. - Autogrill ha chiuso il 2017 con un risultato netto pari a 96,2 milioni rispetto ai 98,2 milioni dell`esercizio 2016 e con ricavi per 4,6 miliardi, in crescita del 2,9%. Proposto un dividendo di 0,19 euro per azione (+19%).

Il gruppo si attende impatti positivi dalla riforma fiscale statunitense approvata a dicembre e stima che il tax rate di gruppo si ridurrà a circa il 25%. Proprio per incorporare gli effetti della riforma fiscale voluta da Trump, nonchè per tener conto delle variazioni del tasso di cambio euro/dollaro, Autogrill ha aggiornato le guidance 2016-2019 presentata al mercato nel marzo 2017. In particolare, la guidance sull'Eps viene migliorata: il Cagr atteso per il periodo sale dal 15% al 20%