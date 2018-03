New York, 8 mar. - Tra il Fondo monetario internazionale e la Germania esiste "una relazione molto costruttiva". L'Fmi spera "che il ruolo costruttivo della Germania nell'Eurozona e oltre continui, ci aspettiamo che anche in questo caso sarà così". E' così che Gary Rice, direttore della comunicazione dell'istituto di Washington, ha risposto a una richiesta di commento sul nuovo governo di coalizione tra Spd e la Cdu del cancelliere Angela Merkel, in un incontro con la stampa.