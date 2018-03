Tesoro: al lavoro su Def solo per aggiornamento previsioni

Roma, 8 mar. - Il Tesoro con una nota, "alla luce del dibattito pubblico sui documenti di programmazione finanziaria del governo", spiega come la legge disponga "che il Governo presenti il Documento di Economia e Finanza (Def) alle Camere entro il 10 aprile".

"Qualora il 10 aprile il Parlamento non avesse ancora espresso un nuovo Governo, l`attuale Esecutivo provvederà all`adempimento di legge, consapevole che alcuni di questi contenuti implicano impegni per il futuro che il Governo attuale non può assumere.Pertanto, il Ministero dell`Economia e delle Finanze è al lavoro per predisporre doverosamente il Def 2018 limitandosi alla descrizione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, all`aggiornamento delle previsioni macroeconomiche per l'Italia e al quadro di finanza pubblica tendenziale. Al momento non viene formulato alcun nuovo obiettivo né tanto meno viene ipotizzato alcun nuovo impegno", è scritto nella nota.

"Il ciclo della programmazione delle finanze pubbliche potrà essere ripreso dal prossimo Esecutivo attraverso una integrazione al Def o con l`adozione degli altri strumenti della programmazione: la Nota di aggiornamento del Def, da presentare alle Camere entro il 27 settembre, e il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 20 ottobre", sottolinea la nota.

"Per quanto riguarda i rapporti con le autorità europee, il Programma di stabilità (corrispondente alla prima sezione del DEF) e il Programma nazionale di riforma (corrispondente alla terza sezione del DEF) devono essere presentati al Consiglio dell`Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile Tuttavia, come è già accaduto in simili circostanze di attesa per la formazione di un governo in seguito ad elezioni in uno Stato membro, la Commissione europea ha già comunicato che attenderà l`insediamento del nuovo Governo per conoscerne gli intendimenti programmatici", conclude la nota.