Coordinatori Fi: partito unito attorno Cav, no divisioni Nord-Sud

Roma, 8 mar. - "Alla luce delle imprecise e tendenziose ricostruzioni apparse su alcuni organi di stampa, desideriamo ribadire che Forza Italia è un movimento politico unito intorno al presidente Berlusconi, una grande forza politica nazionale dove non esistono distinzioni né tantomeno contrapposizioni territoriali, una forza politica che decide, con il concorso di tutti e sotto la guida del suo presidente, le scelte importanti, e che nella delicata e complessa fase della definizione delle candidature ha lavorato tutta insieme per compiere nei territori le scelte migliori possibili". E' quanto si legge in una nota della conferenza dei coordinatori regionali di Forza Italia.

"Il tavolo nazionale incaricato dal presidente di definire le candidature - aggiunge - ha operato su input dei coordinatori regionali e in piena condivisione con loro, designando nei collegi uninominali e plurinominali nomi che rispondessero a tre caratteristiche importanti: preparazione, lealtà, determinazione. Ad esse va aggiunto un criterio essenziale: un profondo rinnovamento basato sulla qualità. Abbiamo scelto persone che potessero ben operare nelle istituzioni nell'interesse dei cittadini".

"La responsabilità delle scelte compiute - si sottolinea - è dunque collettiva: Forza Italia è un grande partito nazionale nel quale naturalmente coesistono culture, formazioni ed opinioni diverse, ma nella libera discussione delle idee non vengono mai meno i criteri di appartenenza ai principi fondanti del nostro movimento politico, e di lealtà reciproca fra noi. Ogni ricostruzione volta a rappresentare o a creare divisioni, oppure a fomentare polemiche nei confronti di coloro che condividono la responsabilità di tradurre in atto le scelte politiche e le indicazioni operative del presidente Berlusconi, è del tutto fuori dalla realtà".