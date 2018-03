Germania, 6.000 morti premature dovute a biossido azoto

Berlino, 8 mar. - Secondo uno studio realizzato dall'Agenzia federale per l'Ambiente tedesca, nel 2014 il biossido di azoto, emesso dai veicoli diesel, ha determinato circa 6.000 morti premature in Germania, dovute a malattie cardiovascolari. "Dobbiamo fare tutto il possibile per salvaguardare un'aria pulita e salubre", ha dichiarato Maria Krautzberger, responsabile dello studio che si basa su statistiche scientifiche e dati epidemiologici.

Oltre ai decessi, le emissioni di monossido e di biossido di azoto sono responsabili anche dell'aumento delle malattie come il diabete, l'ipertensione, gli ictus, le malattie polmonari croniche e l'asma. Lo studio mette in luce come i casi aumentino chiaramente nel grandi città con un'importante circolazione di auto. "Una causa importante dei decessi si deve alle emissioni di ossidi di azoto nocivi nell'aria, chiaramente dovute alle auto diesel", spiega Krautzberger. Il traffico stradale contribuisce per il 60% a queste emissioni, di cui il 72% prodotto dai diesel, secondo lo studio.

A fine gennaio la Corte suprema tedesca ha aperto alla possibilità che i comuni vietino in modo autonomo dallo Stato federale la circolazione delle auto diesel nei centrocittà. Monaco, Stoccarda e Colonia sono le città più colpite dallo smog. (fonte afp)